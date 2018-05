Schauspieler und Blaubär-Stimme Wolfgang Völz gestorben

Er lieh seine Stimme Käpt'n Blaubär und Hollywoodstar Walter Matthau. Auch mit der "Raumpatrouille Orion" erreichte er Millionen. Aber der Berliner Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Völz konnte noch viel mehr.



Der Schauspieler Wolfgang Völz ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet. Völz stand für mehr als 600 Fernseh- und rund 150 Kinofilme vor der Kamera.