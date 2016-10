Schauspieler und Sänger Manfred Krug gestorben

Populär in Ost wie West war Manfred Krug nicht nur als Schauspieler erfolgreich. Wie jetzt bekannt wurde, ist Krug mit 79 Jahren bereits vor gut einer Woche gestorben.



Der Schauspieler Manfred Krug ist tot. Er starb bereits am vergangenen Freitag in Berlin im Kreis seiner Familie, teilte sein Management auf Anfrage mit. Zu seinen bekanntesten Rollen gehörten der unangepasste Zimmermann Hannes Balla im DDR-Film "Spur der Steine", der "Tatort"-Kommissar Paul Stoever für den NDR, der Anwalt in der Serie "Liebling Kreuzberg" und nicht zuletzt ein Truckerfahrer in "Auf Achse". Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung online über Krugs Tod berichtet.