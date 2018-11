Schauspiellegende Elke Sommer erstmals in einer Quizshow

Hoher Besuch bei "Wer weiß denn sowas?" - Elke Sommer stattet der Show in der kommende Woche einen ihrer seltenen Auftritte ab.



Am 8. November wirkt die Darstellerin, die am Montag 78 Jahre alt wird, erstmals in einer Fernseh-Quizshow mit, wie das Erste am Mittwoch mitteilte.