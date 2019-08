"Scheißfilm in the Sunshine" – Tele 5 zeigt wieder "SchleFaZ"

Oliver Kalkofe und Peter Rütten präsentieren erneut die "Schlechtesten Filme aller Zeiten" – und steuern dabei auf ein großes Jubiläum zu.



Wer schlechte Filme den zeitlosen Klassikern der Leinwandgeschichte vorzieht, wird ab dem 23. August bei Tele 5 verwöhnt:

Ein Sendetermin pro Woche wird wieder mit peinlich-obskurerer Filmkost belegt, das ganze von Satiriker Oliver Welke und Kollege Peter Rütten präsentiert. Dabei gibt es diesmal ein besonderes Jubiläum zu feiern: Am 11. Oktober wird um 22.15 Uhr bei Tele 5 tatsächlich der hundertste "SchleFaZ"-Beitrag gesendet. Dazu versammeln sich 2.500 Trashfilm-Liebhaber in Berlin, um das große Jubiläum gemeinsam mit den Moderatoren feierlich zu begehen.



Zu allererst wird aber am 22. August vor dem TV-Start der Sommerstaffel ein "SchleFaZ" in Düsseldorf im Open-Air-Kino in Düsseldorf gezeigt: Am Rheinufer wird dort ab 21:15 "Plan 9 aus dem Weltall" laufen.



Hier eine Übersicht der Sendebeiträge für die "SchleFaZ"-Sommersaison 2019 – wobei der große Jubiläumsfilm zum 11. Oktober noch ein Geheimnis bleibt:



SchleFaZ: Plan 9 aus dem Weltall am 23. August, 22.30 Uhr



SchleFaZ: Dirndljagd am Kilimandscharo am 30. August, 22.15 Uhr



SchleFaZ: Die fliegenden Feuerstühle am 6. September, 22.15 Uhr



SchleFaZ: Evil Toons - Flotte Teens im Geisterhaus am 13. September, ca. 22.15 Uhr



SchleFaZ: Toxic Avenger (FSK 18) am 20.September, 23 Uhr



SchleFaZ: Hausfrauen-Report 3 am 27.September, 22.15 Uhr



SchleFaZ: Laserkill - Todesstrahlen aus dem All am 4.Oktober, 22.15 Uhr



SchleFaZ 100 am 11.Oktober, 22.15 Uhr