Scheitert Übertragung der Handball-WM doch noch?

Die vermeintliche Lösung zur Übertragung der Handball-WM könnte doch noch scheitern. Momentan prüft die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB), ob die DKB, welche die Rechte erworben hatte, eine Sendelizenz benötigt.



Noch ist nicht sicher, ob Fans der deutschen Handball-Nationalmannschaft die Spiele der Weltmeisterschaft in Frankreich live im Internet verfolgen können. Die Medienanstalten prüfen, ob die Übertragung durch die Deutsche Kreditbank (DKB) rechtlich erlaubt ist. Dabei sei zu klären, ob es sich bei dem Livestream-Angebot der Bank um Rundfunk handele, sagte am Dienstag Anneke Plaß, die Sprecherin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Außerdem müsse geklärt werden, ob für diesen Fall eine Lizenz nötig sei. Bis wann die Klärung abschlossen sein wird, war noch unklar. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" (Dienstag) darüber berichtet.