Scherze für die Schweiz: Show-Export mit "Verstehen Sie Spaß?"

Der TV-Klassiker "Verstehen Sie Spaß?" setzt für Filme mit der versteckten Kamera auf Prominenz. Und auf die Schweiz: Deutschlands älteste Samstagabendshow läuft diesmal auch im Schweizer Fernsehen.



Guido Cantz erhöht die Prominentendichte bei "Verstehen Sie Spaß?" und exportiert die ARD-Unterhaltungsshow in die Schweiz. Für Filmstreiche mit der versteckten Kamera hat er namhafte Lockvögel und Opfer gefunden - und präsentiert das Ergebnis an diesem Samstag, 20.15 Uhr, im Ersten.



Es ist die letzte Ausgabe der Show in diesem Jahr. Sie wird zeitgleich im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. Aufgezeichnet wurde sie im Oktober in den Bavaria Studios München.