Schickel: Freenet TV braucht langen Atem

Mit Freenet hat sich ein neuer Player ins TV-Geschäft eingebracht, der den neuen digital-terrestrischen Standard DVB-T2 HD vermarkten will. Angesichts der etablierten Konkurrenz auf den weiteren Verbreitungswegen sieht Dietmar Schickel, Gründer von DSC Consulting, das Unternehmen noch auf einem weiten Weg.



Hochauflösendes Fernsehen wird immer mehr zum Standard in deutschen Wohnzimmern, auch die Digitalisierung des TV schreitet weiter voran. So wird im März 2017 auch im terrestrischen Fernsehen das HD-Zeitalter eingeläutet. Was der Mobilfunkanbieter Freenet nutzen will, um sich auf dem TV-Markt zu etablieren. Kein einfaches Unterfangen, wie Dietmar Schickel, Gründer von Dietmar-Schickel-Consulting, im Gespräch mit der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER betont.