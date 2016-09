Schickel: "Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert"

Als erste Veranstaltung ihrer Art startete die Kommunale Wohnungsgesellschaften Konferenz KOWOK im September im exklusiven Ambiente des Capital Club Berlin.



Im sogenannten Boardroom des Capital Club Berlin begrüßte Gastgeber Dietmar Schickel die Teilnehmer und stellte Moderatorin Hiltrud Sprungala vor. Mit launigen Worten leitete diese zum ersten Konferenzpunkt und damit zu den Anwälten Dr. Christoph Enaux und Dr. Dieter Neumann von der Kanzlei Greenberg Traurig über. Sie machten den Anfang mit dem Thema "Das neue Vergaberecht 2016 – Bedeutung und Auswirkungen für kommunale Wohnungsunternehmen". Die lebhafte Diskussion nach dem Vortrag machte deutlich, wie wichtig die Einhaltung dieser Vergaberichtlinie in Zukunft sein wird.