Schicker, smarter, sicherer? Das ist neu bei "Gmail"

Die Bedienoberfläche von Googles E-Mail-Plattform bekommt nicht nur ein neues Aussehen. Für die elektronische Post gibt es jede Menge Updates. Diese sollen bei "Gmail" für mehr Sicherheit und Funktionen sorgen. So können Nutzer und Nutzerinnen ihre E-Mails beispielsweise mit einem Ablaufdatum versehen.



In einem Blogeintrag erklärt Google das neuste Updates seines E-Mail-Programms. Demnach sollen mit den Neuerungen wichtige Informationen, die die Nutzer und Nutzerinnen in ihrem "Gmail"-Account haben, geschützt werden. Man wolle so auch vor eventuellen Hacker-Angriffen schützen, erklärt der Internet-Riese.