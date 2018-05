Schiefsänger und Stimmakrobaten: RTL sucht den 15. "Superstar"

Das 15. Finale der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" läuft am Samstag. Vier Kandidaten stellen sich dem Votum der Fernsehzuschauer. Sie wollen Nachfolger des Vorjahressieger Alphonso Williams werden.



Die Suche folgt Jahr für Jahr dem gleichen Muster: Am Anfang einer "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel wechseln sich Freaks und Gesangstalente ab, sich selbst überschätzende Schiefsänger und Stimmakrobaten. Eine Jury siebt die Begabten im Laufe der Casting- und "Recall"-Runden heraus. Dafür geht es an einen fern gelegenen Sehnsuchtsort, dieses Mal Südafrika. Die letzten zehn Kandidaten treten dann in Live-Shows gegeneinander an. Die RTL-Zuschauer wählen ihre Favoriten weiter, küren im Finale an diesem Samstag um 20.15 Uhr ihren "Superstar". Und im nächsten Jahr geht das Spiel wieder von vorne los.