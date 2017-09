Schirachs "Schuld": Zweite Staffel ab Freitag im ZDF

Die zweite Staffel der deutschen Serienproduktion "Schuld nach Ferdinand von Schirach" mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle läuft am Freitag im Hauptprogramm an. Doch auch Bingewatcher kommen auf ihre Kosten.



Nachdem die erste, sechsteilige Staffel ihre Ausstrahlung im Februar 2015 hinter sich gebracht hat, knüpft daran nun die zweite der Krimireihe an. Zwischendurch gab es noch die Miniserie "Verbrechen", die storytechnisch ebenfalls eine Rolle spielt. Ab Freitag werden die lediglich vier Folgen der neuen Staffel jeweils um 21.15 Uhr im ZDF gezeigt. Meldungen zu diesem Thema

Zum gleichen Zeitpunkt werden jedoch auch schon alle Episoden in der Mediathek verfügbar sein, sodass man in einem Rutsch durchschauen kann. Die erste Staffel scheint jedoch aus dem Netz genommen worden zu sein.



Neben Moritz Bleibtreu haben auch andere Schauspielergrößen Auftritte in der neuen Staffel. Iris Berben, Charakterzahnlücke Jürgen Vogel und "Türkisch für Anfänger"-Star Josefine Preuß, um nur ein paar zu nennen. Die Serie baut auf den Kurzgeschichten des Bestsellerautors Ferdinand von Schirach auf, der selbst Strafverteidiger war und so wohl den besten Stoff für die Hauptfigur des Anwalts Friedrich Kronberg bietet.