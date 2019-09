Schiri entschuldigt sich noch am Sky-Mikro für verwehrten Elfer

Dass sich Schiedsrichter für nicht gegebene Elfmeter entschuldigen, kommt schon mal vor - selten allerdings passiert das vor laufender Kamera und in Gegenwart des gefoulten Spielers.



So geschehen nun in Österreichs Bundesliga nach dem 3:3 des SK Rapid Wien gegen den TSV Hartberg am Sonntag. In den Katakomben des Wiener Allianz-Stadions hatte Schiedsrichter Stefan Ebner am Sky-Mikrofon die Szene gerade fertig analysiert und seinen Fehler eingestanden, als der gefoulte Taxiarichs Fountas hinzu kam und von ihm gefragt wurde: "Willst du es sehen?".