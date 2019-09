"Schlag den Besten": ProSieben will eine zweite Staffel

Vier Episoden, ein Sieger? Auch im nächsten Jahr soll das Duell der Nichtprominenten weitergehen. ProSieben hat jetzt die Produktion der zweiten Staffel in Auftrag gegeben.



Zwei Normalos traten gegeneinander an, doch nur Kandidat Robin setzte sich von Anfang an ganze vier Mal in Folge gegen die Gegner durch, gewann damit die Staffel und satte 200.000 Euro. In der neuen Staffel hat er nun die Möglichkeit seinen Titel zu verteidigen und noch mehr zu gewinnen.