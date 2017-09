"Schlag den Henssler" - Wird aus dem TV-Koch der neue Raab?

Als Koch steht Steffen Henssler seit mehr als zehn Jahren vor TV-Kameras. Jetzt wagt er sich auf neues Terrain. Grillen kann man ihn nicht mehr, aber schlagen - nur nicht in der ersten Show.



Hamburg (dpa) - Große Fußstapfen? "Nö!", sagt Steffen Henssler. "Natürlich gab es auch welche, die meinten: Bist du dir sicher? Aber gerade wenn solche Fragen kommen, bin ich genau der Richtige, so etwas mag ich." Mit "Schlag den Henssler" tritt der TV-Koch - zumindest in diesem Format - die Nachfolge von Stefan Raab an. "Wenn es Zweifel daran gibt, ob ich das packe, sind das Momente, wie ich sie liebe", erklärt der Hamburger. Den Start seines bislang größten Projekts hatte der ProSieben-Neuzugang dann zwar erst einmal verletzungsbedingt um vier Wochen verschieben müssen. Doch jetzt stellt er sich seinem ersten Gegner - und dem Vergleich mit Raab.