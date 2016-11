"Schlag den Star": Legat gegen Detlef D! Soost

"Schlag den Star" geht in die nächste Runde und schickt dieses Mal Power-Paket Detlef D! Soost gegen Ex-Fußball-Profi Thorsten Legat in den Kampf.



In einer neuen Ausgabe von "Schlag den Star" dürfen Detlef D! Soost und Thorsten Legat beweisen, was in ihnen steckt. Wer nach bis zu 15 Spielrunden über seinen Gegner triumphiert, zeigt sich am Samstag, den 10. Dezember, um 20.15 Uhr. ProSieben strahlt die Show live aus.