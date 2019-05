"Schlag den Star": Ski-Weltmeister gegen Fußball-Weltmeister

In der nächsten Ausgabe "Schlag den Star" kommt es auf ProSieben zum Duell zwischen Ski-Weltmeister Felix Neureuther und Fußball-Weltmeister Christoph Kramer.



Am 15. Juni kämpfen beide in bis zu 15 Runden gegeneinander an, informierte ProSieben am Dienstag. In der von Elton moderierten Sendung geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick und 100.000 Euro.