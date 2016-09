"Schlag den Star" bei ProSieben: Handball versus Tanz

Mit derben Sprüchen heizen sich die Kandidaten der neuen Ausgabe von "Schlag den Star" mit Raab-Nachfolger elton bei ProSieben schon mal an. Handballstar Andreas Wolff pöbelt gegen Profitänzer Massimo Sinató.



ProSieben hat die Kandidaten für die neue Ausgabe "Schlag den Star" vorgestellt. Handball-Europameister Andreas Wolff und Tanz-Profi Massimo Sinató müssen am Samstagabend gegeneinander antreten. Schon jetzt laufen die beiden Kontrahenten sich verbal warm. "David gegen Goliath, möge der Bessere gewinnen! Oder besser noch: der Kleinere", sagt Sinató mit einem Augenzwinkern, der gegen den 110 Kilo schweren Handballer Wolff antreten muss.