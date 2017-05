"Schlag den Star" mit Lena-Duell erfolgreich für ProSieben

Zuvor musste sich das TV-Duell zwischen Lena Meyer-Landrut und Lena Gercke bei "Schlag den Star" auf ProSieben harter Kritik stellen, dennoch konnten die Einschaltquoten überzeugen.



Obwohl sie sich in der Show "Schlag den Star" am späten Samstagabend einen harten Kampf lieferten, lagen sich die Sängerin Lena Meyer-Landrut und das Model Lena Gercke am Ende in den Armen. Den Sieg konnte die 25-jährige ESC-Gewinnerin von 2010 davontragen.