Schlagabtausch bei Constantin über Verkauf des Filmgeschäfts

Stößt Constantin Medien das traditionsreiche Filmgeschäft Constantin Film ab? Darüber soll auf der aktuellen Hauptversammlung entschieden werden. Am Mittwoch ging der Streit zwischen den Hauptaktionären darüber in die erste Runde.



Das Unternehmen ist die Constantin Medien AG - die Veranstaltung keine Filmpremiere, sondern die Hauptversammlung. Der Machtkampf zwischen den Hauptaktionären Dieter Hahn und Bernhard Burgener wird auf offener Bühne ausgetragen. Es ist bereits die zweite Hauptversammlung innerhalb weniger Monate, da das erste Aktionärstreffen im Chaos endete.



Nun kündigt sich ein Showdown an: "Lieber Bernhard, am Ende wird die Entscheidung zwischen uns beiden liegen müssen", sagt Hahn, der auch dem Aufsichtsrat vorsteht.