Schlager fest in Charts verankert

Schlagermusik ist aus den deutschen Charts nicht wegzudenken. Laut GfK halte sie sich zudem auch noch überdurchschnittlich lange dort.



"2018 waren unter den 20 erfolgreichsten Alben 7 aus dem Bereich Schlager- und Volksmusik", erklärt Hans Schmucker von GfK Entertainment. Das Unternehmen ermittelt die Offiziellen Deutschen Charts im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie. Betrachtet man die Top 20 der ersten neun Monate dieses Jahres, stamme ein Fünftel der Alben von Schlager- oder Volksmusikern - Schlagersängerin Andrea Berg liege mit "Mosaik" bei der Zwischenbilanz auf Platz fünf.