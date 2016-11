Schlagerparadies stellt Verbreitung über Astra ein

Bisher war Schlagerparadies über viele Verbreitungswege empfangbar, doch zum Jahresende wird eine Empfangsart wegfallen. Denn das Schlagerradio wird seine Satellitenausstrahlung über Astra einstellen.



Der deutsche Schlager fristet in der durchformatierten Radiolandschaft nur noch ein Schattendasein, für Abhilfe sorgt dabei der Sender Schlagerparadies, der über alle üblichen Empfangswege, Kabel, Antenne, Satellit und Internet, gehört werden kann. Zum Jahresende wird der Sender jedoch seine Vebreitung über Satellit einstellen.