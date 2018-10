Schlagersender Radio B2 jetzt auch via UKW in Wismar

Fans von Helene Fischer, Roland Kaiser, Andrea Berg und Matthias Reim können ab heute den Schlagersender Radio B2 in der Hansestadt Wismar und Umgebung auf UKW 97,0 MHz empfangen.



Radio B2 bietet ein 24-Stunden-Unterhaltungsprogramm mit viel Schlager und regionalen Informationen wie Nachrichten und Reportagen aus Mecklenburg-Vorpommern.