Schlagersender Radio B2 neuer Stream-On-Partner

Radio B2 ist seit Monatsanfang Stream-On-Partner der Telekom. Im Paket des Schlagersenders schlummern ein Dutzend Varianten zum entdecken und reinhören.



Seit dem 1. Oktober ist der deutsche Schlagerkanal Radio B2 in der Stream-On-Tarifoption der Deutschen Telekom verfügbar. Zu dem Paket gehören insgesamt zwölf Sender mit Programmfokus auf Musik von Helene Fischer oder Kult-Schlagern beispielsweise.