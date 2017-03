Schlagersender radio B2 jetzt auch in Greifswald

Der Schlagersender radio B2 hat sich nun auch in Greifswald eine UKW-Frequenz gesichert. Ab März sendet er in der fünftgrößten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns sein Programm. Der 800 Watt starke UKW-Sender versorgt die Hansestadt und die umliegenden Ortschaften.



Greifswalder Fans von Helene Fischer, Andrea Berg, Beatrice Egli bis hin zu Roland Kaiser wird es freuen, der Schlagersender radio B2 hat sich eine UKW-Frequenz für die Region gesichert. B2-Senderchef Oliver Dunk dazu: "Nachdem wir im vergangenen Jahr mit radio B2 in Rostock, Stralsund und Schwerin gestartet sind, freuen wir uns, dass jetzt auch die Menschen in der fünftgrößten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns unser Programm hören können."