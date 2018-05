Schlangengift und ein Pinguin in Gefahr: Münster-"Tatort" im Zoo

Tierische Ermittlungsarbeit und eine tote Tierfreundin führen das "Tatort"-Team aus Münster dieses Mal in den Zoo. In der Nebenrolle: Sandy, Münsters bekanntester Pinguin.



Bei diesem Undercover-Einsatz muss Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) seine Tierliebe unter Beweis stellen: Als Aushilfe im Zoo mistet er Ställe aus und führt eine Horde Pinguine zum Spaziergang aus. Währenddessen träumt seine bessere Hälfte, Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), von einer Karriere als forensischer Fernsehkoch. Bei alledem lässt sich die einzige "Tatort"-Episode aus der Krimi-Klamauk-Hauptstadt Münster für dieses Jahr an diesem Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten auf die knappe Formel bringen: Tierisch unterhaltsam, mäßig spannend.