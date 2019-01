Schlappe für "Bild" – Kachelmann gewinnt

Im Verfahren um das Foto von Kachelmann im Gefängnis, scheitert der Springer-Verlag in Straßburg vor dem Europäischen Gerichtshof.



Hintergrund des Verfahrens ist ein Foto, das im Juli 2010 in der "Bild"-Zeitung abgedruckt worden war und das Kachelmann mit nacktem Oberkörper im Gefängnis zeigte. Deutsche Gerichte verboten "Bild" später, das Foto erneut zu veröffentlichen. Zudem musste Springer Kachelmann einen Teil der Verfahrenskosten erstatten. Laut einer Sprecherin des Straßburger Gerichtshofs handelte es sich um eine Summe im dreistelligen Euro-Bereich. Das Medienunternehmen sieht sein Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt.