Schlechte Quote für Schweizer "Tatort": Lag es an der Hitze?

4,79 Millionen Zuschauer sahen lediglich den Schweizer "Tatort". Waren die Fans einfach im Urlaub oder ist der Krimi ohne Schnitt zu avantgardistisch fürs typische Tatort-Publikum?



Beim Schweizer "Tatort" mit dem Titel "Die Musik stirbst zuletzt" übten weite Teile des TV-Publikums Zurückhaltung. Lediglich 4,79 Millionen Zuschauer verfolgten den Film, der in einer einzigen Kamerafahrt gedreht wurde. Der Marktanteil betrug 17,5 Prozent).