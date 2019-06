Schlechte Zahlen: United Internet zieht Zügel bei Tele Columbus

Der Telekommunikationsanbieter United Internet will seiner Beteiligung Tele Columbus genauer auf die Finger schauen. Dazu soll der Aufsichtsrat des angeschlagenen Kabelnetzbetreibers neu besetzt werden.



Nachdem im vergangenen Jahr fast das gesamte Management ausgetauscht wurde, sei jetzt auch ein Neuanfang im Aufsichtsgremium bei Tele Columbus dringend erforderlich, teilte United Internet am Freitag in Montabaur mit. Das im MDax notierte Unternehmen hält derzeit knapp 30 Prozent der Anteile.



United Internet schlägt daher den Tele-Columbus-Aktionären bei der Hauptversammlung am 21. Juni sechs Kandidaten vor, von denen bisher nur Susan Hennersdorf in dem derzeit fünfköpfigen Gremium sitzt. Zwei der vorgeschlagenen Kandidaten arbeiten momentan in dem Konzern aus Montabaur, ein weiterer ist der frühere United-Internet-Finanzvorstand Michael Scheeren.