Schleswig-Holstein: Modellversuch zur DAB Plus-Verbreitung

In Schleswig-Holstein sollen zukünftig auch private Hörfunkprogramme über DAB Plus zu empfangen sein. Die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) eine Ausschreibung von Übertragungskapazitäten für einen landesweiten Modellversuch zur Verbreitung privater Hörfunkprogramme veröffentlicht.



Zur Durchführung des auf drei Jahre befristeten Modellversuchs haben die MA HSH, die Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) eine entsprechende gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet.