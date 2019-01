Schleswig-Holstein: Tele Columbus tritt Glasfaser-Bündnis bei

Bei dem Bündnis für den Glasfaserausbau in Deutschlands nördlichstem Bundesland geht es vor allem auch darum, schnelle Internetanschlüsse außerhalb der Großstädte bereit zu stellen.



Timm Degenhardt, Vorstandsvorsitzender der Tele Columbus AG, unterzeichnete die Bündniserklärung jüngst bei einem Treffen mit dem Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Dr. Bernd Buchholz. Ziel der Initiative ist eine flächendeckende Versorgung des Landes mit schnellen Glasfaseranschlüssen bis zum Jahr 2025.



Die Tele Columbus Gruppe mit ihrer Marke PŸUR ist bereits in dem Bundesland weit verbreitet engagiert. Beispielsweise in Kiel, Flensburg, Lübeck, Neumünster und auch in ländlicheren Regionen versorgt das Unternehmen Haushalte mit Breitbandanschlüssen und Kabelfernsehen. Größtes Ausbauprojekt von PŸUR in Schleswig-Holstein ist das derzeit entstehende Glasfasernetz im Kreis Plön.