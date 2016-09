Schließung von TV-Sender: Griechische TV-Journalisten streiken

Gegen die geplante Schließung von vier TV-Sendern in Griechenland sind griechische TV-Journalisten am Samstag in einen Streik getreten. Wegen des Streik musste auch die Übertragung einer Rede von Regierungschefs Alexis Tsipras entfallen.



Aus Protest gegen die bevorstehende Schließung von vier der bislang sieben landesweit ausgestrahlten privaten Fernsehsender sind die griechischen TV-Journalisten am Samstag in einen 24-stündigen Streik getreten. Nachrichten gab es nur im Radio und in den Nachrichtenportalen. Aus diesem Grund sollte am Abend auch eine Rede des griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras zur Wirtschaftspolitik nicht vom Fernsehen übertragen werden.