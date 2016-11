"Schloss Einstein": Webisodes verkürzen Wartezeit

Mit großem Erfolg produziert der KiKA von der ARD und dem ZDF die Kinderserie "Schloss Einstein". Nun schafft das Jugendformat auch den Sprung ins Web.



Der Erfolg der Internatsserie "Schloss Einstein" ist ungebremst. In ihrer 20. Staffel fasziniert sie das Publikum noch immer wie am ersten Tag. Diesen Erfolg feiern die ARD und das ZDF nun mit dem Schritt ins Internet. Die 20. Staffel der KiKa-Serie wird mit sechs exklusiven Webisodes auf der Website kika.de eingeläutet.