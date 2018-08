Schluss mit Bundesliga-Transfer: der "Deadline Day" bei Sky

Aus den letzten Stunden des Transferfensters in der Bundesliga macht Sky den "Deadline Day - das Original". Bei Sky Sport News HD können Zuschauer am Freitag den Transfer-Countdown live verfolgen.



Bis Freitagabend können die Clubs der deutschen Fußball-Bundesliga noch Spieler einkaufen. Sky zeigt bei Sky Sport News HD den Transfer-Countdown. "Deadline Day - das Original" läuft live den ganzen Tag.