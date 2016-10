Schluss mit Tagesthemen: Abschied von Thomas Roth

Das war es: Nach beinahe vier Jahrzehnten Journalismus hat sich Thomas Roth von seinem Publikum verabschiedet.



"Es ist so weit, sagte der 64-Jährige, der zuletzt drei Jahre die ARD-"Tagesthemen" moderiert hatte, am Sonntagabend kurz nach 23 Uhr. "Wie sagt man so schön: It's Time To Say Good-bye. 38 Jahre durfte ich Sie aus vielen Ländern und Kontinenten informieren. Vieles war schön, manches schwierig und gefährlich. Das gehört zum Beruf des Journalisten."