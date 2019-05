Schlusspfiff: "Game of Thrones" verabschiedet sich mit Knall

"Game of Thrones" ist so gut wie Geschichte: Das preisgekr├Ânte Fantasy-Epos geht mit Folge 73 in TV-Rente. Nach Meinung vieler Fans ging den Machern am Ende ohnehin die Luft aus.



Wie beendet man eine TV-Serie, die Fans auf der ganzen Welt ├╝ber acht Jahre lang fesselt? Die allein durch die Buchvorlage eine treue Anh├Ąngerschaft hat? Zu der unz├Ąhlige Fantheorien durchs Netz geistern? Die Macher von "Game of Thrones" hatten lange Zeit, sich Gedanken ├╝ber das gro├če Finale zu machen. In der Nacht auf Montag (20. Mai) pr├Ąsentieren sie den deutschen Zuschauern die Antwort.



Ab dann ist die 73. und letzte Episode der mehrfach mit einem Emmy ausgezeichneten Fantasy-Saga beim Pay-TV-Sender Sky und im Internet zu sehen. Und etliche Zuschauer werden sich wohl den Wecker stellen, um die letzten Minuten des "Spiels der Throne" schon am fr├╝hem Morgen zu verfolgen. Denn die Gefahr, im Lauf des Tages beim Surfen im Internet oder durch Gespr├Ąche im Bus aus Versehen das Ende mitzubekommen, ist gro├č.



Der Hype war riesig, bevor die achte "GoT"-Staffel vor wenigen Wochen startete. Die Fans fragten sich, wie die Seriensch├Âpfer es schaffen w├╝rden, die unz├Ąhligen Handlungsstr├Ąnge in nur sechs Folgen zufriedenstellend zusammen und die Handlung zu einem plausiblen Ende zu bringen. Die Antwort ist f├╝r manch einen Anh├Ąnger ern├╝chternd.



Trotz grandioser, musikalischer Untermalung und atemberaubender, visueller Effekte bleibt bei vielen ein fader Beigeschmack. Die Handlung sei zu schnell vorangepeitscht worden, kritisieren Zuschauer in Fanforen. Logik und Charakterentwicklungen blieben so oft auf der Strecke.