"Schmähkritik"-Prozess: Gericht fällt Urteil 2017

Bei der erneuten Verhandlung über die "Schmähkritik" von Jan Böhmermann haben sich die Anwälte einen Schlagabtausch geliefert. Erdogan geht in dem Prozess zivilrechtlich gegen den ZDF-Moderator vor. Die Richter werden aber erst im nächsten Jahr entscheiden.



Im Prozess um das Gedicht "Schmähkritik" des ZDF-Moderators Jan Böhmermann vor dem Hamburger Landgericht haben sich die Anwälte des Satirikers und des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen Schlagabtausch geliefert. Böhmermann-Vertreter Christian Schertz verwies am Mittwoch auf die Einstellung der Strafermittlungen gegen seinen Mandanten. Die Staatsanwaltschaft Mainz habe den Tatbestand der Beleidigung verneint, sagte Scherz. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz habe des weiteren festgestellt, dass es sich verbiete, einzelne Teile eines Kunstwerkes aus dem Zusammenhang zu lösen.