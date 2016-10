"Schmähkritik"-Verfahren gegen Jan Böhmermann eingestellt

Nach dem Ärger der letzten Monate kann ZDF-Moderator Jan Böhmermann nun einen Erfolg verbuchen. Das Verfahren wegen seiner "Schmähkritik" über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wurde eingestellt.



Die Ermittlungen gegen ZDF-Moderator Jan Böhmermann wegen dessen "Schmähgedichts" über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sind eingestellt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Mainz am Dienstag mitteilte, seien "strafbare Handlungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen". TV-Satiriker und Grimme-Preisträger Böhmermann hatte sein Gedicht "Schmähkritik" Ende März in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen.