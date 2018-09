Schmerzen im Blickpunkt von 37 Grad

Etwa 15 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronischen Schmerzen. Die "37 Grad"-Dokumentation "Schmerz, lass nach! Wenn das Leben zur Qual wird" zeigt am Dienstag, 2. Oktober um 22.15 Uhr, die Lebenssituation dreier Betroffener.



Die 42-jährige Leipzigerin Susanne war eine Powerfrau. Vollzeitstelle und Haushalt schaffte sie ohne Probleme. Doch die Diagnose Morbus Sudeck, eine schmerzhafte Weichteil- und Knochenveränderung, hat vor fünf Jahren ihr Leben und das ihrer Familie völlig verändert: Jobverlust, Wohnungswechsel, soziale Isolation.