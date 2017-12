Schmidt und Gysi moderieren Jahresrückblick auf n-tv

Harald Schmidt gibt sein TV-Comeback - gemeinsam mit Gregor Gysi wird er an Weihnachten den Jahresrückblick bei n-tv moderieren.



Mit einer baldigen Rückkehr von Harald Schmidt konnte man dessen eigenen Angaben zufolge eigentlich nicht so schnell rechnen. Für den n-tv-Jahresrückblick ließ sich der Talkmaster aber nochmal erweichen. An seiner Seite wird dann ein sicherlich mindestens ebenbürtiger Gesprächspartner sein.