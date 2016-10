"Schnapp dir das Geld": In einer Stunde 30.000 Euro bei RTL

Mit einer innovativen neuen Show startet RTL in den Dezember. Denn hier treten Kandidaten gegen professionelle Ermittler an - und gewinnen mit etwas Köpfchen 30.000 Euro, während die Zuschauer dadurch einen wahren Krimi sehen können.



Für die neue RTL-Show "Schnapp dir das Geld" konnte der Sender professionelle Ermittler gewinnen, gegen die die Kandidaten antreten werden. Damit wird die Sendung, in der den Kandidaten im Idealfall 30.000 Euro winken, zum wahren Krimi. Los geht es am 1. Dezember ab 22.15 Uhr mit Annett Möller und zunächst vier Folgen.