Schnapszahl für Kopper zum Abschied - starker Wintersport

Mit rund zehn Millionen Zuschauern hatte "Tatort"-Kommissar Mario Kopper, gespielt von Andreas Hoppe, am Sonntag einen würdigen Abschied. Die Konkurrenzsender lagen deutlich dahinter.



9,99 Millionen - exakt so viele Zuschauer wurden zum Abschied von Kommissar Mario Kopper am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Ersten gemessen. Der Marktanteil betrug laut GfK-Fernsehforschung 27,4 Prozent. In seiner letzten Vorstellung an der Seite von Kollegin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) versuchte Kopper (gespielt von Andreas Hoppe), einen alten italienischen Freund (Michele Cuciuffo) in ein Zeugenschutzprogramm zu bringen, und legte sich dabei mit der Mafia an.