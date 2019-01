Schneeberger: "Verstehe die Konkurrenz zwischen ARD & ZDF nicht"

Im diesen Montagabend startenden Zweiteiler "Bier Royal" spielt sie eine Hauptrolle, aber auch darüber hinaus bezieht Schauspielerin Gisela Schneeberger gerne mutig Stellung.



Gisela Schneeberger ist eine begnadete Schauspielerin und Kaberettistin. Ob nun privat oder als Darstellerin fällt es ihr scheinbar stets leicht, klare Worte zu finden - am liebsten in bayerischer Mundart. Im Zweiteiler "Bier Royal" ist sie nun am heutigen Montagabend (20.15 Uhr, im Zweiten) als Witwe des Familienpatriarchen Franz-Xaver Hofstetten in ihrer Paradedisziplin zu bestaunen. Auch im Gespräch mit DIGITAL FERNSEHEN nimmt Schneeberger keine Auszeit davon.



Das Interview führte Stefan Hofmeir.



Wie arbeitet man als Schauspielerin eigene Erfahrungen mit ein, ohne die Rolle im Drehbuch zu verändern?

Schneeberger: Man hat ja viele Charaktere in sich, man schöpft immer wieder aus sich selbst. Aber natürlich auch aus der Beobachtung seiner Umgebung. Aber ich habe im echten Leben noch nie solche Machtkämpfe geführt wie in diesem Film.



Hätte man aus Bier Royal statt einem Zweiteiler auch eine Serie machen können?

Ja, das wurde mal besprochen. Vielleicht wird's auch noch eine Serie …



Aber bei einer Serie würde ich immer gerne ein bisschen mitreden, wie es weitergeht. Beim „Schleudergang“ vor ein paar Jahren (BR) war das durchaus möglich. Da habe ich mich viele Mal mit dem tollen Autor Peter Bradatsch getroffen und wir haben zusammen an der Figur gefeilt. Und die Redaktion hat das durchaus begrüßt.



Braucht es mehr ur-deutsche Geschichten?

Ich finde deutsche Stories schon interessant, wenn sie nicht mit so einem Heiligenschein daherkommen.

Auf den Streamingkanälen gibt es inzwischen viele selbst produzierte deutsche Serien. Aber selten sieht man dort erfahrene Schauspielerinnen. Wie kommt das?

Babylon Berlin habe ich dann erst in der ARD gesehen und fand es ganz erfrischend, dass da so viele neue Gesichter waren. Manchmal geht es einem bei Kollegen so – und den Zuschauer vielleicht auch bei mir: 'Ach das kenn ich jetzt schon von der'.



Wobei bei den Streamingdiensten auch viele Spielfilme von Ihnen abrufbar sind wie beispielsweise der legendäre Film "Kehraus" mit Gerhard Polt, Dieter Hildebrandt und Bruno Jonas.

Ehrlich! Der wird ja leider nie mehr im Fernsehen gezeigt. Früher kam der regelmäßig zum Faschingsende. Da gibt’s leide interne Streitigkeiten. "Kehraus" war eigentlich mit einer unserer besten Filme.