Schnellerer 5G-Ausbau dank Ampeln und Laternen?

Verkehrsminister Andreas Scheuer will beim 5G-Ausbau auch auf schon vorhandene Infrastruktur setzen. In seinem Visier: Laternen und Ampeln.



Auf Grundlage eines Papiers aus Wirtschaftskreisen - namentlich unter anderem von Huawei, der Telekom und Nokia - plant der für die Digitalisierung zuständige Minister Scheuer, dass beim 5G-Ausbau auch Laternen und Ampeln als Antennenstandorte freizugeben, wie er zuerst dem "Focus" berichtete.