Schnelles Internet: Deutschland surft unterschiedlich schnell

Deutschland weist erhebliche regionale Unterschiede bei der Internet-Geschwindigkeit auf. Ziel der Bundesregierung ist es, deutschlandweit mindestens 50 Mbit je Sekunde zu ermöglichen.



In Deutschland verfügen inzwischen gut sieben von zehn Haushalten (71,2 Prozent) über schnelles Internet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 50 Mbit je Sekunde. Das entspricht einem Anstieg von 22 Prozent gegenüber 2013, wie die "Passauer Neue Presse" (Dienstag) unter Berufung auf das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur berichtet. Bei 64,9 Prozent der Haushalte seien die Anschlüsse heute sogar schneller als 100 Mbit, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Tabea Rößner.