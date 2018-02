Schnelles Internet wird günstiger – allerdings nicht überall

Eine Untersuchung von Check 24 zeigt erfreuliche Trends in deutschen Großstädten, wenn es um schnelle Internetzugänge geht. Bis zu 12,2 Prozent sanken hier die Preise im Vergleich zum Vorjahr.



Check 24 hat die Preise von Internetzugängen in 50 deutschen Großstädten untersucht. Das Vergleichsportal stellt fest, dass sich die Kosten für Doppelflatrates (Internet und Telefon) mit Surfgeschwindigkeiten ab 50 MBit/s im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt um 6,7 Prozent reduzierten.