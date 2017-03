Schnellreportagewagen für ORF-Landesstudios

Die ORF-Landesstudios erhalten neue "Multimedialen Schnellreportagewagen". Sie können damit Fernsehen, Radio und den Online-Bereich versorgen.



Die trimediale Beitragsgestaltung ist heute unabdingbar. Darauf sind die neuen Fahrzeuge des ORFs ab sofort nun ausgelegt. Darin können die Reporter sowohl Videosignale aufnehmen und bearbeiten also auch Hörfunksendungen herstellen und natürlich Beiträge für das Internet fertigen und sofort online stellen.



Maximal drei Kameras sind anschließbar und es lassen sich acht Audiosignale zusammenmischen. Mittels IP-Routing sind sogar zuverlässige Live-Einstiege möglich. Die filebasierte Übertragung von Beiträgen und Rohmaterial sowie ein Arbeitsmodus für die Redaktionen direkt im ORF-Unternehmensnetzwerk sind ebenfalls realisierbar.