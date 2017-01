Schnepel bringt neue Palona-Internetradios auf den Markt

Den Markt für High-End-Audiosysteme revolutionieren, das ist das Versprechen des neuen Labels Palona von Schnepel und Palotec. Die drei ersten Geräte der Marke sind jetzt erhältlich.



Im Sommer 2016 gaben die Schnepel GmbH & Co KG und das Schweizer Unternehmens Palotec AG ihre Zusammenarbeit bekannt. Dazu gründeten sie die Highend-Marke Palona. Auf der IFA 2016 in Berlin wurden die ersten drei Geräte vorgestellt. Diese sind nun bei ausgewählten europäischen Händlern erhältlich.