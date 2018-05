Schocker in der "Lindenstraße": "Vater Beimer" stirbt den Serien

Harte Zeiten für Mutter Beimer: Bald schon wird der nächste Ehemann das Zeitliche segnen. Joachim H. Luger, bekannt als Hans Beimer und seit der ersten Folge dabei, verlässt die "Lindenstraße". Er will sich künftig dem Segeln widmen.



Im Dezember 1985 ist die Welt noch in Ordnung in der "Lindenstraße": In der ersten Folge ist Hans Beimer mit Helga Beimer verheiratet. Bald schon werden die beiden nur noch "Mutter" Beimer und "Vater" Beimer genannt, was viel über den Stellenwert des Paares aussagt. Die Beimers sind die deutsche Serien-Familie schlechthin. Joachim H. Luger (74), der Hans spielt, sagte erst kürzlich, dass es für die Zuschauer "ein langer und steiniger Weg" gewesen sei, zu akzeptieren, dass Hans seine Helga 1988 wegen der Nachbarin verlässt.