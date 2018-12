Schon über die Hälfte aller "Game of Thrones"-Charaktere tot

Nichts erst vor der letzten "Game of Thrones"-Staffel haben Männer von niederem Stand in der Kultserie die schlechtesten Überlebenschancen.



Eine Analyse von 330 Charakteren aus sieben Staffeln hat ergeben, dass über 50 Prozent aller Figuren in Charaktere in "Games of Thrones" bereits das zeitliche segnen mussten. Die Erhebung veröffentlichten Experten in einem medizinischen Fachjournal ("Injury Epidemiology").