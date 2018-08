Schräge Krimis bleiben gefragt: Quotensieg für Weimarer "Tatort"

Der "Tatort" mit Nora Tschirner und Christian Ulmen liegt bei den Einschaltquoten deutlich vorn. Diesmal sollen sie herausfinden, wer für den Tod eines Kloßfabrikanten verantwortlich ist. Nichts interessiert die Zuschauer mehr.



Starker Auftritt für das Weimarer Ermittlerduo Dorn und Lessing: In ihrem jüngsten "Tatort"-Fall "Die robuste Roswita" mussten sie in einem Fall voller überraschender Wendungen den Mörder eines Kloßfabrikanten suchen - und das in der Stadt von Goethe und Schiller.